El piropo de Iker Casillas a Sara Carbonero tras pasar su primer verano por separado

Desde que comenzó la pandemia por el coronavirus no han sido tiempos difíciles para muchos, y sino que se lo digan a Iker Casillas, que además de ello tuvo que cargar con el infarto que sufrió y su separación con la periodista Sara Carbonero.

Al parecer este verano ha sido un poco más tranquilo para el ex futbolista, a pesar de recibir la mala noticia del incendio de Navalacruz, su pueblo de la infancia, convirtiéndose en el cuarto incendio más importante de la historia de nuestro país. Iker se trasladó allí en cuanto se enteró de la noticia y, como un vecino más, lucho contra el.

Una vez terminado el verano y con el regreso de todos proyectos profesionales a la vuelta de la esquina, Casillas ha querido hacer una reflexión del verano que ha compartido con todos sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Los pueblos, la importancia que tienen! Crecí entre huertos , burros , alpacas… Se les echa de menos cuando no estas en él. Y le das más importancia cuando sabes que te vas de el. Sólo se escucha el eco del silencio y los gritos apagados de gente que no está. Mi caso es ese, me voy. Ya hasta que vuelva pasará tiempo. Otro verano ya no llega hasta 2022. No ha sido tan malo (tema pandemia) pero espero que el próximo nos traiga estabilidad con el tema COVID. Camino va en ello. Último día del pueblo , gran tristeza. Vuelta a la rutina en ciudad, iba a tocar volver! No te libras ni con alas! Feliz regreso a todos y el año que viene: más y mejor!! Buenas noches", escribía junto a una fotografía de su pueblo.

En sus stories de Instagram también publicaba una fotografía de Navalacruz. "El final… del verano!!!", mencionaba.

Story Iker Casillas | Instagram stories

Por su parte, también es el primer año que pasa como soltero tras su separación con Sara. A pesar de ello, la relación entre ambos es muy buena. Si recordamos, recientemente a causa del incendio del pueblo del ex futbolista, Sara publicó una fotografía mandando mucha fuerza como señal de apoyo a su ex pareja.

Ahora ha querido ser Iker el que ha mandado un mensaje, o más bien un piropo a la periodista. Sara publicaba recientemente una fotografía donde aparecía en medio del campo con unas trenzas con las que estaba espectacular. Casillas comentaba la publicación con un mensaje que decía: "Muy guapa" y que la periodista ha marcado como 'me gusta'.

