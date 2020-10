Así ha conseguido Pilar Rubio que no se le note la herida del tornillo que se clavó en la cara

Hace pocos días Pilar Rubio hacía uso de sus redes sociales para revelar el incidente que había sufrido en casa mientras entrenaba. La presentadora y colaboradora de 'El Hormiguero' se clavó un tornillo en la frente: "Es increíble. Ayer no me estrello con el coche y hoy entrenando me he clavado un tornillo, directamente se ha incrustado en la frente y me ha levantado toda la piel. Bueno, cosas que pasan. De todas maneras, seguro que hoy es un gran día", escribía refiriéndose al difícil reto que superó en el programa demostrando sus habilidades de precisión al volante aparcando derrapando haciendo un giro de 180 grados.

Un incidente por el que hemos visto a Pilar lucir durante varios días un apósito en su frente. Pero, parece que por fin, la presentadora ha podido quitárselo y así lo mostraba en una aparición pública que ha hecho este martes como imagen de Cristian Lay en un evento que ha tenido lugar en Madrid.

Un acto promocional donde Pilar Rubio ha dedicado unos minutos a hablar con la prensa y ha confesado cómo lleva el haberse convertido recientemente en madre de su cuarto hijo junto a Sergio Ramos.

En el vídeo de arriba te dejamos las declaraciones de la presentadora al completo.

Seguro que te interesa...

El incidente que ha sufrido Pilar Rubio en la cara mientras entrenaba en casa: "Me he clavado un tornillo"