Pilar Rubio revela si tiene secuelas tras superar el coronavirus

A finales de abril conocíamos que Sergio Ramos había dado positivo en coronavirus, un contagio que le apartaba de los terrenos de juego para realizar la pertinente cuarentena en casa.

Días más tarde, era su mujer y colaboradora de 'El Hormiguero', Pilar Rubio, la que utilizaba sus redes sociales para anunciar que también se había contagiado del virus: "Quiero compartir con vosotros que di positivo en Covid-19 en una prueba que me hicieron el viernes. Por ahora, afortunadamente, lo estoy pasando asintomática y guardando cuarentena en casa".

Y aunque durante estas semanas hemos visto cómo Pilar ha conectado con el programa de Pablo Motos para realizar su sección de tendencias de moda desde casa, Pilar Rubio no había reaparecido ante los medios hasta ahora.

La presentadora ha sido captada por la prensa a la salida de un restaurante de Madrid donde se encontraba junto a su equipo de trabajo. Una esperada reaparición ante los medios donde ha dedicado unos minutos a hablar con los periodistas.

Pilar Rubio ha confesado que ya se encuentra totalmente recuperada: "Estoy bien, estoy súper bien. De hecho, me voy a trabajar ahora mismo". Además, tan simpática y natural como de costumbre, ha revelado si tiene algún tipo de secuela tras pasar la enfermedad: "No, no, estamos bien".

Pilar también ha asegurado que sus cuatro hijos se encuentran estupendamente. Sobre lo que no ha querido pronunciarse ha sido sobre su marido, Sergio Ramos, o sobre el problema de salud que ha sufrido Iker Casillas recientemente.

Una recuperación de la que ella misma daba muestras este pasado fin de semana a través de sus redes sociales publicando una imagen desde el jardín de su casa donde presume de su increíble belleza.

Y es que el espectacular físico de la presentadora es comentado en muchas de sus publicaciones, y es que son muchos los que alucinan con su increíble cuerpazo, y lo rápido que se recupera de sus partos, ¡es sorprendente!

Seguro que te interesa...

Pilar Rubio, su espectacular cuerpo tras cuatro embarazos