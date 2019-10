Pilar Rubio es un torbellino imparable al que nada se le escapa, algo que ya demuestra en 'El Hormiguero' cuando consigue cumplir todos y cada uno de los retos que se le presentan. Así, a pesar de lucir una figura espectacular tras haberse convertido en madre de nada más y nada menos que tres hijos, la mujer de Sergio Ramos todavía no se da por vencida y considera que todavía puede mejorar su apariencia aún más.

Así, Pilar ha compartido con sus seguidores en Instagram stories cuánto pesa y mide exactamente, antes de dar comienzo a un duro entrenamiento con el que espera conseguir estar mucho más tonificada y musculosa. "Toca pesarse.... 61,7 Kg y 1,72m de estatura... no voy mal. Ahora hay que convertirlo en músculo", ha confesado.

Ella misma ya ha había revelado con anterioridad que le encanta entrenar y además es muy disciplinada: "Suelo entrenar unos 4 días a la semana. Me gusta y me hace sentir bien por dentro y por fuera. Es mi terapia". Así que no cabe duda de que logrará cumplir este nuevo objetivo sin problema.

