Pilar Rubio: "No quise ser madre hasta que no encontré a la persona adecuada"

Pilar Rubio habla para la revista ELLE, en la que posa estupenda mostrando el tipín que se le ha quedado a tan sólo dos meses de dar a luz. Muy simpática y natural, la presentadora ha hablado de su reciente maternidad y del momento tan dulce que está viviendo, y nos ha desvelado algunos de los truquillos que ha utilizado para recuperar la forma en tan poco tiempo: pilates, coaching, gimnasia en la piscina, abdominales hipopresivos…

Pero también ha querido hablar de su pareja, Sergio Ramos. Pilar reconoce haber encontrado en el futbolista a la persona perfecta para afrontar la maternidad: “Para mí, la idea de tener un hijo estaba relacionada con el concepto de familia. Quería que mi hijo tuviera un padre y una madre juntos. Y hasta que no he vivido el momento ni conocido a la persona adecuada no me lo había planteado”

Y es que nuestra Pilar se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y no duda en gritarlo a los cuatro vientos: “Estoy feliz. No puedo pedir más. Cuando eres más joven, te pierdes lo que vives en el presente porque estás obsesionada con el futuro. Ahora, en cambio, tengo mucha más paciencia, que es lo que desarrollas cuando tienes un niño”.

Parece que a la madrileña le ha sentado fenomenal esto de ser madre y es que desde que llegase el pequeño Sergio a casa… ¡sólo tiene ojos para él!: “¿Proyectos de futuro? De momento, mi proyecto es mi niño. Realmente no he dejado de trabajar porque desde que nació, como le estoy dando el pecho, me lo he llevado a todas partes. Soy un culo inquieto y no puedo estar en casa”.