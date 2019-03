Pilar Rubio publica un vídeo en Instagram disfrutando de un día de piscina junto a Sergio Ramos y sus hijos

Pilar Rubio no puede tener ninguna queja, desde que empezó la temporada estival no ha hecho otra cosa que no sea darnos envidia con sus posados en bikini, sus viajes a Croacia, a Jávea, la isla de Ré, Grecia… Y ahora pone el broche final con un vídeo en Instagram en el que comparte un momento muy divertido junto a sus dos hijos, Marco y Sergio junior, y Sergio Ramos.

La colaboradora de El Hormiguero ha compartido con sus fans este vídeo que titula: "De nuevo, los cuatro juntos. Día en familia". Podemos ver al pequeño Marco jugando en su piscina hinchable con su madre y a Sergio junior con el galáctico jugando al fútbol, donde el padre de la familia hace algunos regates al pequeño mientras este corre detrás del balón.

Desde hace unas semanas, la actriz, modelo y presentadora ha disfrutado del buen tiempo y de los chapuzones junto a sus hijos, pero sin la presencia de su pareja. Después de unos días juntos en Drubrovnik, Pilar y Sergio tuvieron que separarse, pues él tenía que centrarse en su trabajo y volver a reunirse con el Real Madrid.

Este fin de semana han podido celebrar que estaban los cuatro juntos y nos han hecho disfrutar con este vídeo rebosante de ternura.