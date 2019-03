Pilar Rubio posa en Instagram con su nuevo cambio de look: pelo corto y rubio platino

UN NUEVO DESAFÍO...

Pilar Rubio ha demostrado que es una chica muy valiente y que se atreve con todo lo que le propongan. Lo último con lo que nos ha sorprendido es con un cambio de look alucinante: pelo corto y rubio platino, haciendo honor a su apellido. Y es que la mujer de Sergio Ramos está muy feliz trabajando en 'El Hormiguero', ya que en este programa está aceptando diferentes retos (como el de ahora, su cambio de look), con los que está aprendiendo a vencer todos sus miedos. ¿Todavía no has visto lo guapa que está? ¡Sigue leyendo!