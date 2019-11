Pilar Rubio sorprendía hace unas semanas con una manicura muy ochentera que tuvo tanto partidarios como detractores, y es que mientras muchos alabaron la originalidad de la colaborada de 'El Hormiguero' al presumir de sus uñas con diseño de medialuna, otros lo criticaron, asegurando que parecían inacabadas o que simplemente parecía que le habían crecido.

Y han sido precisamente sus uñas también las protagonistas de sus últimos Instagram Stories, ya que la mujer de Sergio Ramos ha presumido del peculiar piercing que se ha hecho. "Me voy a hacer un piercing en la uña, pero tranquilos que es solo la uña, ¿eh? ¡Que no me está perforando el dedo!", ha revelado a sus seguidores. Y lo cierto es que ha quedado de lo más encantada con el resultado: "¡Qué guay! A ver, la bolita para fuera, ¿no?".

Una piercing que ha generado un gran impacto entre muchos de sus seguidores, y es que a algunos les ha dolido solo de verlo... ¡Te lo mostramos en el vídeo de arriba!

Seguro que te interesa...

Pilar Rubio confiesa si ha cambiado su relación con Sergio Ramos tras su boda