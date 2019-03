Pilar Rubio opina sobre la boda de Iker Casillas y Sara Carbonero: "Me alegro muchísimo por los dos"

La inesperada boda de Iker Casillas y Sara Carbonero nos ha pillado por sorpresa a todos, incluso a sus amigos más cercanos. Pilar Rubio está la mar de contenta por ellos y ha querido dar su opinión acerca del enlace, del cual se enteró como el resto del mundo, a través de la prensa.

"Me parece genial y me alegro muchísimo por los dos, de verdad, porque son encantadores y se lo merecen. Para mí fue una noticia que me hizo muchísima ilusión", afirmó la colaboradora de 'El Hormiguero'.

Pilar está totalmente de acuerdo con la idea de mantener la boda fuera de los focos y no le ha importado en absoluto que sus amigos no le hayan comunicado la noticia en persona: "Tenemos muy buena relación pero, evidentemente, las cosas personales, si uno las quiere llevar en secreto, hay que respetarlo", ha dicho.

Ahora bien, ¿para cuándo el 'sí, quiero' de Pilar y Sergio Ramos? La pareja es una de las más enamoradas del panorama nacional y no nos extrañaría nada que cualquier día nos sorprendiesen con otro enlace secreto. "Tenemos una familia muy bonita ya formada y creo que hay cosas que, de momento, son secundarias", comentó Rubio.