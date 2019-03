Pilar Rubio no estuvo en la despedida de soltera de su futura cuñada, Vania Millán

La futura mujer de René Ramos ha celebrado por todo lo alto su despedida de soltera

Vania Millán disfrutó de un día de lo más completo con sus mejores amigas con motivo de su despedida de soltera. Tratamientos de belleza, sol y fiesta no faltaron en la despedida de Vania, aunque la gran ausencia fue su futura cuñada, Pilar Rubio. A pesar de que la relación entre la presentadora y Millán es supuestamente muy buena, Pilar no acompañó a la ex miss España en uno de los días más divertidos y simbólicos antes de la ceremonia nupcial.