Pilar Rubio desvela qué hacía Sergio Ramos mientras daba a luz en El Hormiguero

Aunque estamos acostumbrados a ver a Pilar Rubio en El Hormiguero como colaboradora, ayer acudió en calidad de invitada para presentarnos su libro 'Embarazada, ¿y ahora qué?'. Pilar, que ya es una experta en la maternidad después de tener a sus dos hijos, comentó cómo fue su último parto y qué es lo que hacía Sergio Ramos mientras ella daba a luz. "Tener a tu pareja al lado y que empuje contigo es necesario. Así puedes grabar de forma subjetiva lo que está pasando. Yo estaba pariendo y él con una cámara grabando".

La presentadora también reveló que su parto fue programado para que su pareja pudiera estar con él en ese gran momento, y así recordó cuando la ginecóloga le dijo que ya había llegado el momento: "Mañana mismo" podía dar a luz. "Ostras, no sé, vale...', le contesté. "Llegué a casa supernerviosa, tuve que adelantar muchos post de mi blog porque iba a estar un mes sin trabajar, y hacer un montón de temas burocráticos. Dormí una hora esa noche y luego nos fuimos para el hospital".

La salida del hospital con su niño ya en brazos fue uno de los momentos más especiales para Rubio recuerda: "Íbamos con dos maletitas, parecía que nos íbamos de fin de semana. Yo solo quería escuchar rock, así que le pedí que me lo pusiera".

Además, Pilar aclaró muchos falsos mitos que hay durante el embarazo como mantener relaciones sexuales: "Es una cuestión fisiológica, si la mujer se encuentra bien hay que hacer el amor todo lo que se pueda. Hay muchos hombres, optimistas con sus dimensiones, que creen que van a dar en la cabeza al bebé... ¡Ya quisieras tú! ¡Pero no! El pene no llega al bebé", detalló. "Una cosa es que la madre lo utilice como excusa... yo ahí no me meto", dijo entre risas.

En cuanto a las mujeres que no quieren dar el pecho, Pilar aclaró que no tiene nada de malo seguir esta elección: "Hay muchas madres que creen que se les va a caer el pecho o que, por otros motivos, deciden no dar el pecho a su bebé. Yo lo respeto completamente. Yo se lo di a mis dos hijos, y quiero decir que es una experiencia maravillosa".