Pilar Rubio se derrumba tras su día más complicado

Pilar Rubio, que hace unos días sorprendía mostrando uno de los rincones que hasta ahora no habíamos visto de su casa, no duda en compartir su día a día con sus seguidores, y esta vez la colaboradora de 'El Hormiguero' ha sorprendido a sus seguidores con una dura confesión con la que parecía estar muy emocionada. Y es que como cada semana, se ha tenido que enfrentar a un nuevo reto en el programa presentado por Pablo Motos.

Esta vez consistía en atravesar un puente colocando trozos de madera y con una altura de ocho pisos. Para ella, este ha sido uno de los retos más difíciles que había hecho hasta ahora y de ahí que se emocionara antes de comenzar esta nueva prueba que terminó superando. "Qué impresionante es esto", confesaba la mujer de Sergio Ramos en un mar de lágrimas.

Y es que en el vídeo que compartió en su cuenta de Instagram mostrando el resultado de su nuevo logro se puede ver la dificultad y el duro momento que vivió. "Estoy muy feliz por haber conseguido el reto. Y, sobre todo, por sentir tan cerca a mis compañeros y a todo el público. Sin vosotros no hubiera sido capaz de dar ni un paso", explicaba la colaboradora en la publicación. Rápidamente sus seguidores le dedicaron numerosos mensajes felicitándola por lo que había conseguido: "Eres única y maravillosa, impresionante", "Eres una campeona", "Lo que has hecho es impresionante" o "Reto increíble. Sufrimos contigo, pero lo conseguiste y eres una campeona".

Aunque a la mañana siguiente Pilar no pudo evitar emocionarse después de ver todo lo que consiguió y de ahí que compartiera un vídeo en sus stories que conmovió a todos sus seguidores tras sus palabras: "No me he levantado con muchas ganas de hablar hoy, he siento como si me hubiera vaciado. Creo que ayer solté tantos miedos, tensión y estrés que hoy soy como un muñeco de trapo".

