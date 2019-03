Pilar Rubio, criticada en su blog por su rápida recuperación un mes después de dar a luz

Muchas son las famosas que recuperan su cuerpo al poco tiempo de dar a luz y es que, tal y como aseguran ellas mismas, un poco de deporte y una dieta equilibrada son las claves para recuperar tu figura.

Una dieta milagrosa que consigue que las celebrities sean elogiadas y admiradas por todos su fans. Aunque al parecer, Pilar Rubio no ha tenido la misma suerte. Y es que la presentadora ha subido en su blog personal una imagen enseñando el ombligo y muchos han sido los que han asegurado que podría haber pasado por quirófano para lucir el mismo cuerpo de siempre.

Sus seguidores no se creen que con un poco de ejercicio, una dieta y la genética, hayan permitido a la presentadora lucir de nuevo su talla habitual tan sólo un mes después de dar a luz.

Y no sólo eso, Pilar también ha recibido una ola de críticas por el look escogido. "Pilar que desastre!!!, este look es de un chonismo que no se puede aguantar" o "Una cosa es vestirse sexy y otra muy distinta vestirse hortera", eran algunos de los comentarios que podían leerse.