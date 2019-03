Pilar Rubio confiesa que no tiene planes de seguir ampliando su familia

Pilar Rubio saca tiempo para cuidarse y estar con su familia pese al ajetreado ritmo de vida que lleva, según ha dicho en la presentación de la app Quiero cuidarme de DKV Seguros, mediante la que todos podemos mejorar nuestro estado de salud.

Tras tres años enlazando un embarazo con otro, Pilar Rubio asegura que quiere centrase en su trabajo y volver a ser la que era antes, por lo que por el momento descarta seguir ampliando la familia."De momento quiero disfrutar de los míos. Mis hijos todavía no me piden otro hermanito, quieren coches y pelotas. He estado tres años entre embarazo y niño, quiero recuperar mi vida y volver al trabajo como estoy haciendo ahora. Por el momento no tenemos planes de tener más niños", comentó Pilar en la presentación.

Así de claro lo dijo la presentadora que por el momento no está en su cabeza tener más hijos con los futbolistas ya que está centrada en sus dos terremotos, Sergio y Marco, que son muy inquietos."Han salido... revoltosos (ríe), son inquietos. Sergio ya tiene tres años, empieza a comer y ya no es tan bebé, me he quitado un peso de encima porque antes para comer también era un problema. Marco es difícil porque es muy chiquitito y se despierta muchas veces por la noche, lo típico de los bebés".