Pilar Rubio confiesa qué parte de su cuerpo se operaría

Pilar Rubio se encuentra en un momento muy dulce junto a su pareja Sergio Ramos mientras esperan a su tercer hijo. La presentadora está embarazada de otro niño que nacerá el próximo mes de marzo.

Rubio ha concedido una extensa entrevista al medio LOC donde han hablado de muchos temas entre los que destaca la opinión de Pilar sobre la cirugía estética. La televisiva asegura que está a favor de que "la gente se opere y se sienta a gusto".

Además, también ha revelado que nunca se ha sometido a ninguna intervención de cirugía aunque le gustaría operarse la nariz: "Si pudiera me operaría la nariz, pero no me fío porque esas cosas luego nunca quedan bien. Nunca me he operado de nada porque me da miedo el resultado", comenta.

El motivo por el que querría cambia su nariz se debe a que la tiene torcida y parece que no se va a arriesgar a cambiarla: "Tengo la nariz torcida. Siempre lo he dicho, pero me da igual. Es así y es así".