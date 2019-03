Pilar Rubio: "Cada día junto a Sergio es como una fiesta, una celebración de un día más juntos"

Pilar Rubio está viviendo el mejor momento de su vida gracias a su idílica relación con Sergio Ramos, así lo declaraba ella misma durante la presentación de las nuevas gafas de Multiopticas: "Me ha aportado tranquilidad, sabiduría, una sorpresa constante… que te pueda sorprender tu pareja todos los días es algo maravilloso".

Con mucha naturalidad ha hablado esta vez sobre su relación con el futbolista sevillano. "Cada día junto a Sergio es como una fiesta, una celebración de un día más juntos, somos una pareja normal, que hace vida normal", aseguraba.

Sobre ser mamá en un futuro, la presentadora no lo descarta y señala que es algo que le gustaría a todas las mujeres del mundo en algún momento de su vida: "Cuando tenga que venir, vendrá, no es una cosa que me obsesione. A casi todas las mujeres les gustaría ser madre, tampoco hay que ponerle una fecha"

Junto a Sara Carbonero y Cristina Pedroche, Pilar Rubio es una de las mujeres más buscadas en Google, eso sí, con la condición de que los internautas quieren verlas desnudas. ¡Qué picarones!