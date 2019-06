La mujer de pelo azul que acompañaba a Pilar Rubio en su boda que todos se preguntan quién era

Durante su boda, Pilar Rubio consiguió sorprender no solo con su original look de novia, sino también con la acompañante que escogió para aparecer en público por primera vez. Y es que fueron muchos los que se preguntaron: ¿quién era la chica de pelo azul que no se separó del brazo de la presentadora antes de entrar a la iglesia?

Pues según informan se trata de su estilista, Anni Armenz, la cual parece haberse convertido en una gran amiga para la presentadora.

Pilar depositó toda su confianza en la joven a la hora de enfrentar uno de los momentos más importantes del día, y lo cierto es que con el look de novia de Pilar Rubio consiguieron llamar la atención. Las cámaras captaron cómo Anni sujetaba con firmeza el brazo de la ansiosa novia a su salida del hotel Alfonso XIII.

Lo cierto es que la desconocida nueva amiga de Pilar, ya había salido antes en la redes sociales de la presentadora, concretamente en la publicación en la que anunció que estaba probándose peinados.