9 pequeños gestos que transforman a una amiga en mejor amiga

1.Te escucha más que habla

Hoy en día estamos metidos en tantas cosas, que a veces resulta difícil prestar atención a lo que te están diciendo. Si ves que tu amiga, en lugar de soltar “mmms” todo el rato, de verdad se preocupa por lo que le estás contando y muestra interés por ello, es que le importas. Sabes que te escucha porque recuerda lo que le hablaste ayer, la semana pasada y hace un par de años.

2. Siempre te dice la verdad

Para las buenas y las malas, ella siempre será sincera contigo. Te encanta llevártela de compras porque sabes que nunca te mentirá sobre cómo te queda el vestido que te quieres comprar. Y aunque a veces duela, si ella piensa que ese chico con el que sales no es bueno para ti, tampoco se callará.

3. Te sorprende

Con un paquete sorpresa, unas entradas para el cine, o tu tratamiento de spa favorito. ¡Ay, cuánto la quieres!

4. Te deja cometer errores

Y no suelta eso de “te lo dije”. Al contrario: sabes que siempre estará allí para consolarte cuando te sientas perdida.

5. Le gusta quedar contigo

Prepara planes, escapadas, salidas improvisadas… Todo por mantener vuestra relación de amistad.

6. Se acuerda de tu cumpleaños (sin la ayuda de Facebook)

¿Quién, si no, te sorprenderá a las 0:00 en el día de tu cumpleaños con algo que nunca te esperarías pero que te encanta? Viniendo de ella puede ser una auténtica locura pero te chiflará.

7. No está con el móvil

O al menos no constantemente. Sabe lo molesto que es estar con alguien que no se separa de su teléfono móvil y las redes sociales. Por eso, cuando quedáis, no está pegada a él.

8. Te llama porque sí

No hay razón aparente, pero os pasáis las horas perdidas al teléfono. De hecho, se ha convertido en tu plan perfecto de domingo, que al final acaba con una peli en casa de alguna de vosotras y un par de copas de vino.

9. Está para los buenos (y no tan buenos) momentos

Un despido, el divorcio de tus padres… Sea lo que sea lo que esté poniendo tu vida un poquito más difícil de lo normal, allí estará ella para ayudarte y levantarte el ánimo.