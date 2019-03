Las pequeñas mentiras que están permitidas en una relación

1. Tienes que terminar un trabajo

Quizás esta excusa sea la mejor cuando necesitas un rato para ti y no quieres herir sus sentimientos. Si casualmente terminas de trabajar antes de lo previsto y tu ordenador entra en Internet y te pone cinco capítulos de tu serie preferida del tirón, solo es eso, ¡casualidad!

2. Su película favorita

Decir que te encanta su película o videojuego favorito es una oportunidad para compartir momentos. Sin embargo, ten cuidado porque puede volverse en tu contra. En su día dijiste que te encantaba Fast and Furious y sin saber cómo ya llevas ocho entregas disimulando.

3. Los mejores chistes

Tu pareja es muy graciosa pero entendemos que a partir de la sexta repetición del mismo chiste empieces a tener que mentir.

4. La mancha

Estáis lejos de cualquier fuente de agua y no tenéis pañuelos. Decirle que tiene una mancha en la camiseta solo le hará preocuparse por ella. Si la otra persona no se ha dado cuenta déjale vivir. Cuando podáis ponerle remedio ya se lo contarás.

5. Su cena estaba riquísima

El esfuerzo y dedicación que ha puesto en esa cena romántica bien merecen una efusiva felicitación. ¿Qué la cena era mediocre y el postre estaba bastante malo? Bueno… no hace falta dar esos detalles, ¿no?

6. Hacerte la dormida

No nos referimos a fingir en ESE momento. Pero si no te apetece nada levantarte deja que sea el otro quién salga primero de la cama y te prepare el desayuno.

7. Te has estrenado con él

Estabais deseando ver juntos el estreno del último capítulo de Juego de Tronos pero no has podido esperar y lo has visto primero. Ahora carga con tu culpa de serie-adicta y vuélvelo a ver sin desvelar tu secreto y ¡por supuesto sin spoilers!

8. Lo que realmente piensas de sus amigos

Al fin y al cabo son eso, sus amigos. No tienen que convertirse en tus BBF. Seguro que puedes ocultar que alguno es inmaduro cual adolescente y otro debería vigilar su pasión excesiva por los videojuegos.

9. Lista en 5 minutos:

Hablamos de lo que tardarás en estar lista, en llegar o cuanto le queda a la cena. El tiempo es relativo y aquí se demuestra. Cinco minutos es una medida de tiempo aproximada entre los 10 y los 30 minutos.

10. Nunca te miento

Si alguien presume de ser 100% sincero en todos los aspectos de su vida activa, es que miente.