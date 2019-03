Pepe Navarro no es el padre del hijo de Ivonne Reyes

'La Otra Crónica de El Mundo' ha informado que el hijo de Ivonne Reyes finalmente no es hijo de Pepe Navarro tal y como aseguraba la televisiva y después que en el año 2012 la justicia le atribuyera dicha paternidad al periodista por negarse a hacerse las pruebas de ADN.

Esta afirmación se basa en una prueba de ADN que se habría realizado a través de un elemento utilizado por el hijo de Ivonne, parece ser que un tenedor, conseguido por un detective privado. Posteriormente este elemento se analizó en el laboratorio LabGenetics de Madrid el otoño pasado, explica el medio.

La petición de esta prueba de ADN para descubrir finalmente si Pepe Navarro es el padre del hijo de Ivonne Reyes habría sido manifestada a través de la hija del presentador, Eva Navarro de 21 años, y de Eva Zaldívar, exmujer de Pepe Navarro, después de haber interpuesto una demanda en el Tribunal Supremo.

El motivo por el que la hija del comunicador ha decidido hacer este análisis se debe al daño moral que ella y sus hermanos han tenido que sufrir en su infancia por no saber si el hijo de Ivonne es realmente su hermano o no. Así, el citado medio también aclara que no tiene nada que ver con un tema económico ni de la herencia.

Finalmente los resultados desvelaron que Andrea sí es hija del presentador pero el hijo de Ivonne Reyes no tras comparar la prueba con la saliva de Andrea Navarro y otras de Pepe Navarro y Eva Zaldívar.