Pepe Navarro habla por primera vez tras saber que el hijo de Ivonne Reyes no es suyo

Pepe Navarro ha querido pronunciarse al respecto de su falsa paternidad después de que 'LOC' haya desvelado la noticia que el hijo de Ivonne Reyes no es finalmente su hijo. Aunque la justicia dictaminó en el año 2012 que el adolescente sí era su hijo tras negarse a hacerse las pruebas de ADN.

Las primeras declaraciones de Pepe navarro las ha obtenido Isabel Gemio en su programa de radio en Onda Cero, 'Te doy mi palabra', donde ha afirmado que cometió un error por no hacerse esas pruebas: "Cometí el error de no hacerme la prueba, lo asumí y lo he estado pagando", afirma.

Además, el comunicador añade que ha tenido que recibir ayuda psicológica por este tema: "hasta tuve que recibir ayuda psicológica", explica. Y asegura que su intención era "contarle al chico que yo no soy su padre cuando cumpliera los 18, pero mi hija se ha adelantado".

Pues ha sido su hija Eva Navarro de 21 años quien se ha encargado de obtener las pruebas a través de un detective privado y de presentar una demanda en el Tribunal Supremo.