Las peores formas de romper con alguien

1. Por Whatsapp

Es la versión moderna de dejar a alguien con una nota en la puerta de la nevera. No y mil veces no. En estos casos, lo mejor siempre es dar la cara. Incluso si es muy complicado que os veáis porque os separan miles de kilómetros, siempre hay una forma más cívica de hacer las cosas, aunque sea, por teléfono…

2. Desaparecer

No tenemos muy claro si va a pillar que lo has dejado o se va a pensar que te han raptado y llama a la policía para que salga en tu busca. ¿Imaginas la cara que se le va a quedar cuando la poli le diga que estabas en casa de tu madre? No es muy buena idea.

3. Post-it

Has visto tropecientas veces la escena de "Sexo en Nueva York" en la que Berger deja a Carrie por post-it y lo bien que le cae a ella el dulce gesto. ¿Lo vas a repetir? ¿En serio?

4. A través de mensajes de Twitter o mensajes de Facebook

¿Acaso tienes 11 años? Si es así, vale. Si no es así, ni se te ocurra.

5. A través de Facebook y en Twitter pero en plan público

Por cierto, queda fatal ir luego pregonando en tus redes sociales cosas de vuestra relación en forma de frasecitas lapidarias en tu estado y cosas por el estilo. Los trapos sucios mejor lavarlos en casa. Puedes cambiar tu estado a soltera, faltaría más, pero escribir perlas del tipo "ahora sí que soy libre" o "ha llegado mi momento" no mola nada.

6. Por e-mail

No y si lo haces ni se te ocurra incluir un gif de un lindo gatito diciendo “pérdoname, pérdoname”.

7. Escribirle una carta

Ni eres escritora ni poeta y no, un poema no va a cambiar el hecho de que le estás dejando. Además, vaya recuerdo por escrito le vas a dejar…

8. Llamarle por teléfono

Si hay opción de quedar cara a cara, mejor. ¿Te imaginas que en ese momento va en el coche con su madre y sus sobris con el manos libres puesto? Escena apoteósica.

9. Después del sexo

¿Hola? ¿De verdad tienes alma para acostarte con el que hasta dentro de unos minutos será tu novio sabiendo que nada más acabar lo vas a dejar?

10. Con una lista de Spotify

Igual no lo pilla a la primera y te toca explicárselo a ti…