Los peores batacazos sobre la Alfombra Roja de los Goya 2013

NO TODO FUERON BUENAS ELECCIONES…

Esta ha sido, sin duda alguna, una alfombra roja marcada por el glamour y el estilo pero, como no, también ha habido celebrities que no han acertado con sus modelitos. Algunas de ellas han sido Nieves Álvarez, Manuela Vellés, Adriana Ugarte o Maribel Verdú, quienes su belleza ha sido indiscutible pero sus diseños no han estado a la altura del de sus compañeras. De entre todas ellas, ¿a quién le darías el Goya a la peor vestida?