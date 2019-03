Penélope sí que ha impresionado

Por una vez, y sin que sirva de precedente, le voy a dar la razón al titular de la portada de Hola: “Penélope Cruz, impresionante en los Oscar”. No, si impresionar, impresiona, en eso estamos de acuerdo. Impresiona ver cómo una mujer que ha sido capaz de ser una de las más elegantes en los últimos años, haya decidido reaparecer con uno de los vestidos más feos de la gala tras haber dado a luz. Penélope, que físicamente parecía un clon de Salma Hayek, llevaba un vestido más propio de una presentadora de Noche de Fiesta a punto de presentar el habitual desfile de lencería que de una gala de la magnitud y repercusión mediática como los Oscars. Una gala, que en cuanto a vestuario, no me sorprendió y a la que calificaría de “pereza”

