Penélope y Mónica Cruz no son rentables como imagen publicitaria

Las hermanitas Penélope y Mónica Cruz llegaban a Vöguele para dar un cambió radical a la imagen y clientela de la firma. Las de alcobendas lo consiguieron pero de muy mala manera. Según Vanitatis, la contratación de las hermanas a supuesto para la firma una pérdida de 53,3 millones de euros... Vamos, un cambio radical en las cuentas de la empresa.

Su belleza española y su estilo juvenil, no parecen haber gustado mucho a la población suiza y la campaña de marketing protagonizada por las madrileñas no ha gustado un pelo a la clientela de la firma. Atrás quedaron los años en los que Pe y Mo arrasaban como imagen de Mango... ¿Habrán perdido el tirón que tanto tuvieron antaño?

Muchos coinciden que la culpa no es de ellas ni de quien las eligió como imagen, André Maeder, sino de los malos tiempos que vivimos hoy en día... Y ese parece haber sido el motivo por el que nuestras morenazas siguen siendo las embajadaros de la firma y sus fotos siguen colgadas en su página web...

Fracaso o no el de las hermanas lo que ha quedado más que claro es que Pe y Mo no han sido nada rentables para Vöguele y que su imagen fresca y juvenil no encajaba en absoluto con los gustos de la clientela de la firma... ¿Supondrá su retirada del mundo de la moda?