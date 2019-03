Penélope Cruz vivió un embarazoso momento cuando llegó a Hollywood por culpa del inglés

Penélope Cruz es probablemente la actriz española más internacional de todos los tiempos su carrera en Hollywood lo avala. Pero sus inicios en la meca del cine no fueron del todo fáciles para Penélope sobre todo por sus problemas con el inglés.

La actriz está actualmente promocionando la segunda entrega de la película Zoolander donde comparte reparto junto a Ben Stiller y Owen Wilson. Así, en una entrevista donde estaban los tres actores en el programa británico de Graham Norton la actriz ha revelado una anécdota un tanto embarazosa con el idioma.

"Cuando llegué [a Hollywood] por primera vez hablaba muy poco inglés y básicamente me sabía solo los diálogos. Solía ponerme de los nervios porque no entendía lo que el resto de los actores y el director estaban diciendo. Y también me puse en ridículo en la peluquería, cuando pedí que me hiciera un 'blow job' [mamada] en lugar de un 'blow dry' [alisado de pelo]", revelaba la actriz en plan jocoso.