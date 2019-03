A Penélope Cruz le sientan los 40 mejor que a Victoria Beckham

¡Viva lo patrio! Penélope Cruz ha demostrado que no tiene competencia, así ha quedado bien claro tras luchar en el ring más celebritero de todos junto a Victoria Beckham. Las dos han defendido con uñas y dientes quién se conservaba mejor a los 40 años, y ha sido Pe la que se ha hecho con el título.

La de Alcobendas ha ganado a la mujer de David Beckham por más de cien puntos, y es que nuestra actriz más internacional, y madre de dos hijos, se conserva de maravilla.

Gracias a vuestros votos y comentarios, Pe lo ha tenido muy fácil en esta batalla. Aquí os dejamos los tres mejores que se han hecho con el oro, la plata y el bronce esta semana:

El oro es para…

Patricia.esle Como buena defensora de lo patrio me quedo con Pe, sin duda!! Su esencia "Made in Alcobendas" han ido conquistando mundo fuera de nuestras fronteras y ella está divina de todas las maneras. (Toma pareado) No es que Victoria Beckham no lo esté, que también, pero su insipidez y sus acusaciones sobre el olor a ajo de España dejan tanto que desear como ella misma... Todo lo contrario que su maridito, ummmm!!! Larga vida a Pe!!!

La plata se la ha llevado…

Mlarubia Pues yo doy mi voto a la Beckham!! Quien no ha bailado con las Spice Girls!! Parece q no han pasado los años por ella....la veo igual y ademas mami!! Lo siento por Pe, pero es q no me gusta nada de nada ni ella ni su marido así que no la puedo ver ni rejuvenecida ni guapa.

Y el bronce es para…

Estefichi No me gusta ninguna de las dos!! Pero me quedo con Pe antes que la huesuda de Victoria! Que vivan las curvas!!!!!!!!!!!!

¡Gracias a todos los celebriteros por participar en esta batalla!