Penélope Cruz recibirá una indemnización de 15.000 euros de la revista ¡Qué me dices!

Javier Bardem y Penélope Cruz son muy celosos de su vida privada, por eso la actriz decidió interponer una demanda a la revista QMD por la publicación de unas fotos que según ella violaban su derecho a la intimidad. El Tribunal Supremo ha decidido que la revista tendrá que indemnizar a Penélope con 15.000 euros.

Se trataba de unas fotos de Cruz y Bardem juntos, que se publicaron hace 7 años, donde aparecen en una terraza privada: ella leyendo un libro en la tumbona y a su lado el actor. Resulta que los artistas consideran que estas imágenes solo buscaban "satisfacer la curiosidad humana para conocer la vida de otros", como también ha confirmado el propio Tribunal.

La Audiencia Provincial de Madrid dictó su fallo a favor de la pareja anteriormente, argumentado que el carácter público de cualquier personaje "no le priva de mantener ámbitos reservados a su intimidad y de excluir del conocimiento público lo que concierne a su vida privada".

Pero esta no es la primera vez que la madrileña se enfrenta a los medios de comunicación por fotos o informaciones que considera que no son de interés público, que no están relacionadas con su trabajo y que no le conciernen a nadie más que a ella, sino que ya lo ha hecho en repetidas ocasiones.