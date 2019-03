Penélope Cruz presenta su nueva película, 'Ma Ma', en Madrid

Después de muchos años afincada en la meca del cine mundial, Hollywood, Penélope Cruz ha vuelto a casa para rodar su proyecto más difícil y personal hasta la fecha. Lo ha hecho de la mano de Julio Medem, director con el que lleva años queriendo coincidir y que le ha dado la oportunidad de interpretar un papel que desde el primer momento le impresionó. "A mí me fascinó lo que me contó. Esa misma noche me lo mandó en un email, y lo leí del tirón. Al día siguiente le llamé y le dije: 'Tenemos que darle vida a este personaje '", dijo la actriz en la entrevista sobre la película que este mes recoge la revista Vogue.

La cinta, que se estrena este fin de semana, ha sido presentada en Madrid por sus protagonistas, entre los que se incluyen, además de Cruz, figuras tan importantes del cine español como Luis Tosar y Asier Etxeandia. La actriz ha brillado con luz propia durante el evento, en el que ha lucido un vestido negro con mangas animal print, altísimos salones negros y la melena suelta y natural.

Durante la presentación, Penélope ha hecho especial hincapié en la importancia de la prevención de este tipo de enfermedades, causa a la que tanto la productora de la película como Vogue donarán parte de la recaudación de sus ventas.