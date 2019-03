Penélope Cruz luce el pelo corto en la portada más solidaria de Vogue

Penélope Cruz ha vuelto a mostrar su lado más solidario. La oscarizada actriz ha unido fuerzas con la revista Vogue en un número especial dedicado a la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que desencadena la trama de la nueva película de la artista: 'Ma Ma'.

En la sesión de fotos, Cruz ha sido retratada con el mismo corte de pelo con el que aparece en el film, un cambio radical respecto a sus anteriores papeles. El objetivo es concienciar a las mujeres del peligro de este tipo de enfermedades y de su prevención, causa a la que la revista donará 0,50€ por cada ejemplar vendido.

"Me ayudó mucho una doctora que se llama Elena Carrillo que, aparte de ser una maravilla de persona, es buenísima en todo lo que hace y me explicó los procesos de mujeres a las que ella había tratado. Y también estuve con varias mujeres que habían sobrevivido al cáncer y que me abrieron su corazón. Yo nunca había visto esas cicatrices. Es muy impresionante", ha comentado la intérprete sobre su preparación para el papel.

En el largometraje, que se estrenará el próximo 11 de septiembre, Penélope se ha puesto en las manos de Julio Medem, junto a otros actores como Luis Tosar y Asier Etxeandia. Al hacerlo, la intérprete ha cumplido por fin su deseo de trabajar con este director a quien admira profundamente. "A mí me fascinó lo que me contó. Esa misma noche me lo mandó en un email, y lo leí del tirón. Al día siguiente le llamé y le dije: 'Tenemos que darle vida a este personaje '", ha dicho en la entrevista que acompaña a la sesión de fotos.