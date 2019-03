Penélope Cruz y Javier Bardem disfrutan de unos días de vacaciones en Córcega

Penélope Cruz y Javier Bardem han decidido tomarse unas mini vacaciones antes de que acabe el verano. Y es que con su recién estrenada segunda paternidad la pareja de actores no ha podido disfrutar prácticamente del verano, por lo que han decidido hacer la maleta y escaparse unos días a Córcega.

Hace apenas dos meses que Pe dio a luz a su hija, Luna, y aunque con su primer hijo, Leo, la actriz declaró que no iba a separarse de su peque porque quería darle el pecho, parece que con Luna no está siguiendo el mismo método, ya que según los medios la recién llegada no ha acompañado a sus padres en este viaje, aunque Leo si lo ha hecho.

Tanto Penélope como Javier siempre intentar cuidar de forma exhaustiva su intimidad, pero parece que últimamente la pareja se está relajando porque si hace unos días eran pillados por Madrid disfrutando de una cena romántica en uno de los mejores restaurantes de la capital, ahora la pareja ha sido pillada por el objetivo de los paparazzis en las playas de Córcega.

En las fotos podemos ver como Pe va recuperando poco a poco la figura y, aunque su cuerpo todavía arrastra efectos del embarazo como una ‘importante pechonalidad’ o un poco de tripita, seguro que la actriz recuperará en tiempo récord la figura y lucirá tipazo y estilo por las ‘red carpet’ como nos tiene acostumbrados.