Penélope Cruz y su estrella 'se estrellan' con un L'Wren Scott

Todo el mundo habla de la estrella de Penélope. Que si no se la deberían haber dado a ella, que no ha hecho tantas películas buenas como para eso, que su marido sí que se lo merece bla bla bla bla...

Yo en este tipo de debates no voy a entrar. Además, por decimonovena mil vez: esto no es un blog de cine. Quien quiera tertulia a lo Garci que busque un foro del séptimo arte y diga lo que quiera.

Parece más una actriz de un sketch de Los Morancos que de Hollywood



Aquí lo que se juzga es su estilismo. Que por cierto vuelve a estrellarse, nunca mejor dicho, con otro L'Wren Scott.

El color me encanta pero... parece que nuestra actriz no aprende de su anterior aparición. A lo mejor tienen la culpa todos esos medios que le hacen la pelota. No quiero volver a entrar en eso de acaba de dar a luz, tal y cual porque me he dado cuenta de que no sirve para nada.

Así que sólo diré que con semejante figura un vestido ajustado, de encaje y malva no es la mejor opción. ¿Por qué? Mirad que pasa cuando se agacha.

