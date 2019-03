Penélope Cruz asombrosamente joven en Vogue

El vino mejora con los años, y parece que Penélope Cruz también, o eso quieren hacernos creer. .. Nuestra actriz más internacional será portada de la próxima edición de Vogue y aunque aún no ha llegado a los quioscos, ya la hemos descubierto por Internet.

Boquiabiertos nos hemos quedado al ver la sesión de fotos realizadas por Mario Testino a la actriz. De blanco, con una trenza, poco maquillaje y... ¡hasta pecas! Vamos, que si nos dicen que estas fotos son de Pe cuando empezó a salir en la tele, nos lo creemos.

¡Bendito Photoshop! Y con esto no queremos ser malos, pero aunque a sus 37 años está estupenda y no dudamos en que es un bellezón, no parece ni ella.