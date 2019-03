Pelayo Díaz se somete a una mejora en su imagen

Pelayo Díaz es en la actualidad uno de los famosos con más glamour y estilo del momento. Así, estamos acostumbrados a que el estilista luzca siempre impecable sobre las alfombras rojas fiel a su estilo particular y único.

Por ello, debido a su profesión, suele ser Pelayo quien someta a la gente a grandes cambio de look con los que no deja de sorprendernos. Pero en esta ocasión el 'it boy' ha querido ser él mismo quien se haya sometido a un cambio de imagen.

Tal y como vemos en una de las últimas instantáneas que ha subido en su cuenta personal de Instagram observamos que el estilista luce algo que no llevaba hasta ahora, y es que se ha puesto aparato. Con ello, Pelayo quiere corregir su dentadura y lucir una sonrisa mucho más radiante de la que tenía. Además, también ha querido añadir a su nuevo look un bigote muy trendy con el que se ve mucho más sofisticado.