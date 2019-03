Pelayo Díaz, roto de dolor, abre su alma para despedirse de David Delfín

Hasta el Museo de Traje se han acercado todos los seres querido del diseñador David Delfín quien fallecía este 3 de junio tras luchar contra el cáncer.

Uno de los rostros más buscados era el de Pelayo Díaz, el que fuera pareja del modisto, y a quien le unía una relación muy especial. Así, las cámaras han podido captar al estilista a la salida de la capilla ardiente muy afectado por la situación.

Pero Pelayo ha querido estar presenta para despedirse de David y además le ha escrito un texto precioso a través de su cuenta de Instagram donde ha abierto su alma para decir cosas como: "David, has sido la persona más maravillosa que he conocido en mi vida", comienza diciendo.

"Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody. No encuentro el significado a tanto dolor", continúa diciendo.

"Cuando hablabas se me paraba el mundo, cuando me tocabas se me paraba el corazón pero cuando me miraste con aquellos ojos por primera vez me robaste el alma David... Te has llevado un buen pedazo de mi contigo, amor de mi vida. Solo puedo decirte, una vez más, gracias. Siempre tuyo. No-one", concluye.