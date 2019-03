Pelayo Díaz aclara su polémico tuit sobre los vestidos de las actrices españolas en los Premios Goya 2017

Pelayo Díaz ha querido explicar el polémico tuit que escribió después de ver desfilar a las actrices españolas por la alfombra roja de los Premios Goya. "Qué petardas sois, vestidas de firmas internacionales a las que no importáis una (emoticono de caca) #goya2017", publicaba el estilista en su cuenta de Twitter.

Fue tal el revuelo que se generó y las numerosas críticas que recibió por juzgar de esa forma los looks elegidos para una de las noches más importantes del cine español, que ha escrito un post en su blog donde ha querido aclarar la polémica. Y es que parece que el asturiano lo único que quiso hacer fue reivindicar la moda española, de la que serían estupendas embajadoras las actrices españolas. Según ha explicado, consiste en unir las fuerzas del mundo de la interpretación y de la moda española para lanzar más lejos el talento de nuestro país.

El estilista daba comienzo su post diciendo: "¿Cuántas veces hemos oído decir a actores y actrices patrios que hay que apoyar al cine español? ¿Y qué tenemos que apoyar a la industria del cine? ¿Que el cine somos todos? Infinidad de veces, y no les falta razón. Por eso, cuando veo la Gala de los Goya, me entristecen varias cosas".

Además, hace una crítica a la presión a la que se somete a las actrices por sus looks elegidos: "Primero que a las actrices se les someta a tanta presión por lo que llevan puesto. Cuando las veo desfilar por la alfombra roja muchas muestran sonrisas temblorosas por las listas de mejor/peor vestidas que saldrán al día siguiente, y me fastidia".

"Pero luego me entristece que en una ceremonia de premios tan importante como es la gala de los Goya, en la que se reivindican tantas cosas importantes, no se apueste por la moda Española tanto como se debería. Es cierto que muchas actrices –hablo de actrices, no de modelos, celebridades o acompañantes–, cada año más, eligen firmas españolas, pero seguimos sin hacer el suficiente ruido. Seguimos sin estar suficientemente orgullosos de nuestro país", continuaba escribiendo.

Pero parece que más que criticar ha querido lanzar una propuesta de trabajo conjunto entre el cine y la moda para lanzar los productos españoles más lejos: "Si las actrices españolas unieran fuerzas con la industria de la moda española, no solo lanzaríamos un mensaje menos hipócrita sino que juntos podríamos hacer algo con más identidad", escribió Pelayo.