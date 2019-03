El peinado de Cristina Pedroche con el que hace un guiño a su marido, Dabiz Muñoz

Se puede decir que Cristina Pedroche es una de las famosas más polémicas de nuestro país, y aunque cuenta con un gran número de fans que apoya todas y cada una de sus decisiones, también tiene un buen séquito de haters que critican cada paso que da o cada desconcertante look que publica en sus redes sociales.

La colaboradora de 'Zapeando', el programa de entretenimiento de laSexta, no pasa nunca indiferente, y parece que ya no se conforma únicamente con arriesgar con sus outfits y ahora también ha decidido innovar con sus peinados. Después de llenarse la cabeza de moños, ahora ha apostado por un original look con el que parece que quiere hacer un guiño a su marido, el conocido cocinero Dabiz Muñoz, que luce una característica cresta.

De inspiración rockera y con horquillas doradas como protagonistas, Pedroche ha aparecido en el programa de Zapeando y ha compartido una imagen en sus redes sociales. Además del tupé y de las horquillas colocadas en un lateral formando un abanico al lado de la oreja, dejó parte de su melena cogida en una coleta y cayendo por la espalda. Acostumbrados a que cada cosa que hace, a pesar de las críticas se convierta en tendencia no podemos descartar que ahora más de una opte por imitar el peinado de Cristina.