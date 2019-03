Pedro J. Ramírez confirma su relación con Cruz Sánchez de Lara a través de su Twitter

Hace unos días nos quedábamos de piedra cuando salía a la luz la noticia de que Pedro J. Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada rompían su relación tras treinta años juntos y dos hijos en común. Es más, se habían casado hace tan sólo unos meses, a principios de este verano pasado, pese a que siempre habían renegado de pasar por el altar.

Lo que quedó claro desde el principio es que el periodista había sido el que había dado el paso definitivo reconocer que estaba con otra persona. Ahora, después de muchas especulaciones sobre quién sería ella, ha sido el propio director de El Español el que ha publicado a través de su Twitter una imagen junto a su nueva conquista: Cruz Sánchez de Lara, una abogada y activista a favor de los Derechos Humanos.

“A la sombra de un león” es el comentario que acompaña a la imagen. Desde la propia redacción de su periódico, escribían “Pedro J. Ramírez ha salido así al paso de las distintas especulaciones que han circulado en los últimos días sobre su vida privada”.

Lo que también se venía comentando desde hacía meses, tal y como revela el portal Vanitatis, es que Pedro J. y Ágatha vivían separados meses antes de darse a conocer el final de su relación. En conversaciones con este mismo medio, la empresaria confesaba que el giro que habían tomado los acontecimientos era “una putada”. “Estoy que aún no me lo creo. Me parece una faena”, comentaba enfadada cuando le preguntaban sobre la ‘otra’.