Paz Vega regresa al cine en la Mostra de Venecia

La actriz española Paz Vega se reincorporó hoy al trabajo, tras su reciente maternidad, para presentar en el 67 Festival Internacional de Cine de Venecia la cinta 'Vallanzasca - Gli angeli del male', en la que interpreta a la fiel amiga de uno de los criminales más famosos de Italia.

Después de dar a luz el pasado 14 de agosto a su tercer hijo, Lenon, la española acudió hoy a la Ciudad de los Canales para acompañar al director de la cinta, el italiano Michele Placido, en la presentación, fuera de concurso, de la película.

Vega, cuya interpretación ha sido doblada al italiano en el original, da vida a Antonella, una amiga de la infancia de Renato Vallanzasca, conocido y peligroso delincuente milanés que en los años sesenta y setenta del siglo XX atemorizó a Italia con sus crímenes, atracos y secuestros.

"El personaje de Antonella es un reto, porque es la primera vez que me enfrento a personaje que es real y que está aquí y ha estado en el set de rodaje. Al principio tuve miedo y nervios, pero cuando vi que ella aprobaba mi actuación, me relajé", comentó Vega en una rueda de prensa.

Renato Vallanzasca (Milán, 1950), quien cumple condena de cadena perpetua por varios homicidios, es en la película de Placido no sólo un delincuente convencido, sino también un símbolo sexual que atrae al público femenino del país, algo que ha despertado críticas por parte de las familias de sus víctimas.

"Vallanzasca está pagando por lo que ha hecho. Es uno de los pocos que sigue en la cárcel. Sabemos que hay personas que están en el Parlamento en Italia y que han hecho cosas peores", comentó el siempre controvertido Placido.

Durante la comparecencia de prensa, el cineasta italiano, que el año pasado increpó a una periodista española en Venecia por una incómoda pregunta sobre la participación de la productora de Silvio Berlusconi en su filme, alabó ciertos aspectos de la "ética" del criminal.

"Renato es un criminal y no lo esconde. Su ética es la de no traicionar ciertos aspectos, que, por otro lado, no encajan con nuestra ética. Lo primero: asume toda la responsabilidad de los últimos delitos, aunque no es verdad. Lo asume con valentía y esto deja ver ciertas cosas. Pero siempre estoy hablando de un criminal. No lo queremos absolver", comentó Placido.

Además de Vega, en el reparto de la película participan los italianos Kim Rossi Stuart (Vallanzasca) y Filippo Timi (Enzo), papeles clave de esta historia sobre el mito criminal que desde pequeño supo que quería estar al otro lado de la ley.