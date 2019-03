Paz Vega se pierde los Goya

Con un mini vestido blanco de manga larga y espalda escotada, Paz Vega posó por la alfombra roja de los Oscar de la música, más conocidos como los Grammy. La actriz prefirió lucir palmito en Los Angeles antes que presenciar los premios españoles.



Paz sólo ha destacado dos veces en los Goya, ambas, el mismo año. Por un lado, fue nominada a la mejor interpretación femenina protagonista, por la película ‘Sólo mía’ y por otro, se alzó con el galardón gracias a su provocativo papel en ‘Lucía y el sexo’ como mejor actriz revelación.

Pero esto ocurrió en 2001 y desde entonces no ha recibido ninguna otra mención destacada en estos premios. Y aunque una cosa no quita la otra, Paz no quiso ni tan siquiera apoyar a sus compañeros en un día tan especial...