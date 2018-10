Paz Vega se ve obligada a tener que contestar a un seguidor de Eva González

Seguramente que cuando Paz Vega escribió este comentario en una foto de Eva González: "Ay pobre mía... y también un masajito en los pies no vendría mal verdad hija...", la actriz no pensaba que iba a tener que verse obligada a contestar a un seguidor de la presentadora que parece que no entendió el tono del comentario.

Eva compartió con todos sus seguidores de Instagram una foto donde aparecía tumbada en el sofá con la que hizo esta aplaudida reflexión: "Acabo de llegar a casa, dormir a mi ratón y sentarme en el sofá. Por qué no inventan algo que te quite el maquillaje por arte de magia, te ponga el pijama y te prepare la cena??? #cansancionivelpro".

De ahí el comentario de Paz, que además, tras ver que uno de los followers de Eva le reprochaba su comentario no dudó en responderle asegurando que sus palabras no contenían nada de ironía: "No es ironía… Sé lo cansada que puede estar Eva después de un día de trabajo. Horas y horas de pie, por eso lo digo".