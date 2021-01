Linchamiento en redes a Paz Vega por dar 'like' a una publicación de Lucía Etxebarria

Paz Vega seguramente nunca pensó que dar un 'like' podría generar tanta polémica. La actriz daba un 'me gusta' a la publicación de Lucía Etxebarria en la que se podía leer: "Ahora decidme si vosotras os quedaríais solas con Rosa María Sardá en un cuarto de baño. Decidme si entendéis mi postura. Decidme si creéis que el PSOE apoya a las mujeres violada".

Ha sido entonces cuando las críticas a la intérprete han corrido como la espuma, pudiéndose leer comentarios como: "Paz vega acaba de mostrar apoyo a un post de Instagram en el que se equipara a las mujeres trans con violadores, acordaos de esto cuando se quiera subir al carro de la diversidad el día del orgullo" o "Paz Vega apoyando una caza de brujas TERF de la plagiadora".

Etxebarria no ha tardado en pedir públicamente que se parara el linchamiento público contra la sevillana: "Están haciéndole una campaña de cancelación a Paz Vega por poner un ‘like’ en una publicación mía. ¡Un like! Si con esto no se ve la cultura de acoso y derribo, ya no sé dónde se va a ver. Por favor, apoyad a Paz Vega. No se merece ladrillos. Basta ya de la cultura del acoso".

Rápidamente el hashtag #YoApoyoaPazVega se ha convertido en trending topic, y han sido muchos los mensajes de apoyo: "Somos todas muy feministas pero vamos a linchar a Paz Vega por un emoticono!!!!! La campaña de acoso a las mujeres mola, ¿eh?".

