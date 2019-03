Paz Padilla, rota de dolor tras la muerte de Chiquito de la Calzada

Fue en el verano de 1994 cuando dos de los cómicos más importantes de nuestro país, Chiquito de la Calzada y Paz Padilla, se dieron a conocer en el programa de Antena 3, 'Genio y figura'.

Programa que les dio la fama pero que también los unió y es que desde entonces han mantenido una preciosa amistad que ha durado 23 años. Ahora, tras conocer la triste noticia de la muerte del cómico, Paz Padilla se ha mostrado desolada por la pérdida y le ha dedicado un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

"Era una niña cuando llegue a tu vida, perdida en un mundo nuevo donde nunca pensé que podría mantenerme tanto tiempo, mucho te lo debo a ti, a tus consejos, a tu cariño. Sé que querías irte con tu Pepita, pero esperaba que te levantaras como lo hacías en ese sofá de “Genio y figura” de hace 20 años, donde comenzamos juntos, al grito de:_ Al Ataquer!!!!", empieza diciendo Paz en esta primera parte.

Y continúa escribiendo: "Nadie puede decir de ti que eres un “Cobarde un fistro” Si no un genio loco, un maestro, creaste escuela y una manera de hablar. Muchos intentaron imitarte, pero nadie pudo. Porque eres único. Eres el ser más auténtico que he encontrado en esta profesión. Nunca me he reído con nadie como contigo. Te quiero y siempre te querré. Pecador de la pradera. !!!!Hasta luego Lucasss!!!!!".