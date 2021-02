Paz Padilla recuerda a su marido Antonio Vidal con uno de los momentos más importantes que vivieron

Coincidiendo con la presentación de su libro 'El humor de mi vida', que aunque aún no ha salido a la venta ya se ha posicionado como el número uno en ventas en varias plataformas digitales, Paz Padilla contaba recientemente cómo ha afrontado la muerte de su marido. La humorista se abría en canal y relataba cómo ha conseguido imponerse a la profunda tristeza en la que quedó sumida tras el fallecimiento de Antonio Vidal.

El pasado mes de julio, el que ella solía definir como "el amor de su vida", perdía la guerra contra un devastador tumor cerebral. Entonces Paz comenzaba un complejo proceso de duelo que afortunadamente, a día de hoy, ha conseguido superar. Con el apoyo de sus seres queridos, en especial de su hija Anna Ferrer y también gracias al humor que la caracteriza, la presentadora ha conseguido superar el inmenso dolor que le supuso la pérdida de Antonio.

No obstante, eso no quiere decir que se haya olvidado de él. Su amor sigue vivo en su interior y tal y como ella misma ha asegurado, es lo que le guía en su vida y lo que, entre otras cosas, le ha llevado a escribir su libro. Además, la humorista recuerda asiduamente lo buenos momentos que vivieron juntos y en ocasiones, incluso lo hace de forma pública a través de sus redes sociales.

Justamente hoy, en el día de los enamorados, Padilla no ha dudado en rememorar a su Antonio con un sentido mensaje que ha colgado en su perfil de Instagram. Ha escogido una imagen de dos copas de cava brindando, la cual acompañaba con unos versos de una canción que dice así: "Me has esperado hasta el final, me has dado todo cuanto fui. Mi luz, mi sombra y yo tu inesperada paz. Ahora que ya no estás aquí te quiero dar las gracias por volverme a conquistar, por darme otra oportunidad, por ser mi humor, mi amor, mi ejemplo hasta el final".

En la publicación Padilla ha explicado que dicha fotografía fue tomada durante su luna de miel, cuando ella y Antonio brindaron para sellar su enlace. Además, la presentadora ha querido dirigirse directamente a su marido con unas emotivas palabras. Pincha en el vídeo situado en la parte superior de la página, si quieres leer el mensaje que Paz le ha enviado hasta el cielo al amor de su vida por el día de San Valentín.

…

Seguro que te interesa:

El durísimo testimonio de Paz Padilla donde confiesa cómo se enteró de que su fallecido marido, Antonio Vidal, tenía cáncer: "El médico me lo dijo mal"