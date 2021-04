La escapada de Paz Padilla por la que podría haberse saltado las restricciones

Paz Padilla es una de esas personas que desde marzo del año pasado lleva cumpliendo las restricciones impuestas por el COVID a rajatabla. Desde el primer momento la presentadora se preocupó mucho de no contagiarse y así no llevarles el virus a casas a sus seres queridos. Por eso tomó todas las medidas de higiene y seguridad habidas y por haber, pero eso no ha impedido que finalmente haya acabado contrayendo la enfermedad.

Lo que comenzó con una sintomatología leve, en la que la humorista apenas notaba un ligero dolor de cabeza, evolucionó con el paso de los días y llegado el octavo día de su aislamiento preventivo, Paz tuvo que ser ingresada de urgencia. Padilla permaneció 72 horas hospitalizada y afortunadamente, tras esos tres días en la unidad para enfermos de coronavirus, pudo marcharse a casa.

Desde entonces Paz ha conseguido vencer al virus definitivamente y poco a poco, ha ido retomando su actividad normal. Su hija, Anna Ferrer, quien durante este tiempo ha sido el principal apoyo de la presentadora, nos contaba hace poco como había vivido su madre la enfermedad. Ferrer se mostraba muy aliviada porque su madre por fin pudiera volver a la carga.

Y vaya que sí ha vuelto… Tras todo este periplo que le ha tocado vivir a la artista, los últimos movimientos de Padilla han causado un enorme revuelo en las redes. La polémica se desató por una fotografía que la propia presentadora compartía ayer mismo en su redes sociales.

Como todos sabéis, durante este puente de Semana Santa todo el país, a excepción de las Islas Canarias y Baleares, se encuentra bajo un estricto cierre perimetral por el que la movilidad entre comunidades queda restringida a causas de fuerza mayor. Pues bien, ayer día Viernes Santo, Paz Padilla colgaba en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que podíamos verla disfrutando del aperitivo en su Cádiz natal.

Paz se había desplazado a Zahara de los Atunes para disfrutar de unos días junto a sus hermanos, con quienes por cierto aparecía muy sonriente en la instantánea. Sabemos que el jueves la presentadora estuvo trabajando en Madrid, por lo que el desplazamiento tuvo que producirse obligadamente entre la tarde del jueves y la mañana del viernes.

En menos de 24 horas, la imagen (que puedes ver en el vídeo de arriba) ha recabado millones de comentarios de usuarios muy indignados, los cuales le afean su comportamiento a la humorista. Los internautas la acusan principalmente de ser una hipócrita, puesto que Padilla ha lanzado en numerosas ocasiones llamamientos al sentido común y a la responsabilidad individual, pidiendo por favor que la gente respetara las medidas de seguridad impuestas para refrenar la expansión de la pandemia. Algunos de los comentarios decían lo siguiente: "La ley no es para todo el mundo. Parce", "Y yo seis meses sin poder ver a la familia, respetando todas las medidas…", "Vaya tela luego damos lecciones", "¿Cómo has podido llegar a Zahara si no puedes viajar?" o "Al menos no deberías subir ninguna foto".

