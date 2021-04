El momento más duro que vivió Paz Padilla junto a Antonio Vidal

Paz Padilla perdía el pasado mes de julio al que fue el amor de su vida, Antonio Vidal, después de que le diagnosticaran un año atrás un tumor cerebral. Desde el momento en el que los médicos le comunicaron esta noticia, el matrimonio decidió unir sus fuerzas y luchar juntos en esta larga batalla.

Por su parte, la presentadora en ningún momento quiso desvelar públicamente el duro momento que estaba viviendo, ya que prefirió mantenerlo en secreto y que quedara en la intimidad de su casa. Cuando se conoció la noticia de su fallecimiento, muchas de las reflexiones que compartió durante esos meses a través de sus redes o en el programa que presenta cobraron sentido.

Ahora, la cómica ha querido abrirse en canal y contar a través de un libro como afrontó la enfermedad de su marido desde que se la diagnosticaron hasta su muerte. 'El humor de mi vida' es el nombre que ha decidido ponerle al pequeño homenaje que le ha querido dedicar a Antonio, y en él habla desde el humor y el amor que son las dos características que definen su romance.

"Un viaje en el que he aprendido sobre la vida, el amor, el acompañamiento a un paciente moribundo, la muerte y sobre mí misma más de que lo nunca imaginé", explica en la primera página del libro. Uno de los primeros recuerdos, y que difícilmente le desaparecerán, es cuando su marido le llama para decirle que no se encuentra bien y deciden ir al hospital para que le atiendan. Cuando llega a la Clínica Quirón lo hace desorientado e incluso se intenta bajar del coche en marcha, y ahí fue cuando empezó la verdadera preocupación de la presentadora.

Una vez dentro confiesa que su marido no es capaz de recordar cual es su nombre ni reconocerla, y de ahí que este momento se le quedara marcado para el resto de su vida, ya que comprendió el duro proceso al que se iba a tener que enfrentar a partir de ahora. "Antonio tiene un tumor cerebral maligno. No sabemos si se trata de un tumor primario o de uno secundario, una metástasis. En estos casos no se puede hacer una estimación con exactitud, pero puede que le quede poco tiempo de vida", le confesaba el doctor después de realizarle una serie de pruebas, y desde ese momento ella decidió que nunca le iba a ver llorar y que iba a disfrutar junto a él el tiempo que le quedara, y de ahí que durante el confinamiento se alegrara cada vez que Pedro Sánchez lo alargaba.

