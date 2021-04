Paz Padilla se justifica tras ser criticada por su viaje a Cádiz

Paz Padilla se ha convertido esta semana en noticia después de que muchos la tacharan de irresponsable tras viajar desde Madrid hasta Cádiz para pasar la Semana Santa en Zahara de los Atunes. Y es que sus seguidores han considerado que la presentadora no debía de dar este ejemplo a través de sus redes sociales, ya que no estaba permitido viajar para así evitar un aumento de los contagios.

Por ello, a través de sus stories ha querido explicar el motivo de su polémico viaje. "Quiero decir que soy una empresaria, que tengo una tienda que se llama No Ni Ná Zahara, que se abre en Semana Santa. A partir de este fin de semana estará abierta todo el año", comenzaba la humorista. "Tengo que contratar a gente, no puedo hacerlo a distancia. La semana pasada estuve trabajando en Madrid y la que viene estaré también en 'Sálvame', y también voy a presentar mi libro… me era imposible, no puedo tener a los trabajadores sin contratos legales. Por eso he venido", explicaba a sus seguidores después de recibir cientos de críticas.

"Tengo la suerte de que mis hermanos están aquí. Es verdad que he estado en Madrid ingresada, confinada, y mis hermanos tenían ganas de verme. No puedo dar más explicaciones porque no las hay", finalizaba así el vídeo donde hablaba de motivo por el que había tenido que viajar a Cádiz durante varios días. Aunque esto no ha sido suficiente para sus seguidores, ya que algunos han considerado que las palabras que dedicó días antes en su programa donde hacía un llamamiento al sentido común y la responsabilidad, ella no se lo ha aplicado.

"Vaya tela, luego damos lecciones", "Me parece muy poco ejemplo el que estás dando" o "Que casualidad que tengas que ir a trabajar en Semana Santa y que después seas la primera que estás dando lecciones de que todo el mundo lo está haciendo mal", han sido algunos de los cientos de mensajes que ha recibido en estos últimos días.

