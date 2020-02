Paz Padilla ha perdido a su madre. Dolores Díaz fallecía a los 91 años tras varios días ingresada, y este miércoles familia y amigos la despedían en Zahara de los Atunes (Cádiz). La presentadora y su hija Anna Ferrer han querido recordarla en sus respectivas redes sociales con unos emotivos mensajes acompañados de unas preciosas fotografías.

Mientras que Paz escribía: "Ella disfrazaba la vida, las carencias las disimulaba y hacía que las pequeñas cosas fueran importantes para cada uno de sus hijos. No sé cómo lo hacía, pero todos nos creíamos que éramos su preferido; nos inculcó el humor como forma de vida", su hija compartía: "Decir que no he conocido a nadie más carismático, divertido, positivo y luchador es quedarse corta. Me ha encantado ver hoy la de gente que quería y admiraba a mi abuela. Somos muchos los que estamos tristes hoy, y eso solo me hace pensar que quiero seguir su ejemplo".

Por su parte, Anna también ha querido dar las gracias desde su Instagram Stories a todos los amigos y seguidores que le han mandado mensajes de apoyo durante estos difíciles momentos tanto para ella como para su familia. También ha anunciado que en los próximos días estará junto a los suyos, por lo que se mantendrá alejada de su rutina como influencer.

Seguro que te interesa...

Paz Padilla, rota de dolor tras la muerte de su madre