Paz Padilla crea una gran polémica en las redes sociales por una imagen donde felicita la Navidad

Paz Padilla publicaba hace algunas horas una foto en su cuenta personal de Instagram para felicitar la Navidad a todos aquellos que la siguen. Una imagen que en principio era de los más inocente que ha terminado provocando una gran polémica.

En ella vemos a la presentadora junto a su hija, Anna, y su asistenta del hogar pero a algunos de los usuarios de la red social les ha molestado mucho que la empleada del hogar aparezca sirviéndoles el desayuno mientras ella y su hija se lo toman: "Las mujeres de mi casa o deseamos buenos días navideños", escribía Padilla junto a la instantánea.

Pronto los comentarios negativos han empezado a aparecer en la cuenta de Padilla donde alguno decía: "Ella sentada con vosotras hubiera estado mejor, aunque sea para la foto", escribía una usuaria. "Qué fuerte. No me esperaba esto de ti. Se suponía que venías de una familia humilde", apuntaba otra. Mientras que otros mensajes han llegado incluso a insultar a Paz: "Patética tú y tu hija", "Explotadora", le dice otro.

La reacción de la comunicadora a este debate no se ha hecho esperar y más tarde ha publicado otra imagen donde aparece ella con varias personas ejerciendo su trabajo junto a ella, donde pone: "Por los visto algunos van a decir de vosotros que os he explotado, os quiero porque me hacéis la vida más fácil, sois muy buenos profesionales. Son fotos que he colgado anteriormente en mi Instagram".