Paz Padilla revela ahora el accidente que sufrió tras la muerte de su marido, Antonio Vidal

Paz Padilla es una de esas personas a las que se conoce por su capacidad de sacar siempre el lado bueno de las cosas. Este último verano, la presentadora ha hecho una demostración del talante y energía que tiene al sufrir la pérdida de su marido Antonio Vidal y tomárselo de la forma que lo ha hecho.

La humorista ya ha declarado que si lo ha conseguido ha sido gracias a estar rodeada de su familia y amigos y en especial a su hija Anna, pero también a todas las actividades que ha decidido empezar para probar cosas nuevas. El yoga es uno de esos deportse que reconoce que le ha ayudado en estos momentos complicados y que ya forma parte de su rutina diaria.

Pero Padilla también se ha atrevió con el ski acuático y al parecer no salió cómo esperaba: "Vengo de correr porque hacía mucho tiempo que no corría porque haciendo ski acuático tuve una rotura de fibra. Es lo que tiene ser madurita, que hay cosas que una no lleva bien. Vi a Anna hacerlo y me empeñé, y porque me lo regalaron el año pasado y quería hacerlo. Seguiré haciéndolo", ha contado Paz a la vuelta de su rutina diaria que continua practicando con normalidad.

